Під час "пошуку євреїв" в аеропорту Махачкали постраждали понад 20 людей, двоє – критично
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Понад 20 людей — як поліцейських, так і цивільних — постраждали внаслідок інциденту в аеропорту в російській Махачкалі в Дагестані, коли молодики увірвалися на злітну смугу у пошуках євреїв серед пасажирів літаків. 10 осіб перебувають у лікарнях, двоє з яких у тяжкому стані. Про це повідомили у МОЗ Дагестану, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що лікуванням 10-ти постраждалих займаються медики стаціонару, ще понад 10 людей з легкими травмами звернулися за медичною допомогою амбулаторно.
Контекст
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту Махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
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