Во время "поиска евреев" в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек, двое - критически
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Более 20 человек — как полицейских, так и гражданских — пострадали в результате инцидента в аэропорту в российской Махачкале в Дагестане, когда молодые люди ворвались на взлетную полосу в поисках евреев среди пассажиров самолетов. 10 человек находятся в больницах, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана, передает УНН.
Детали
Отмечается, что лечением 10-ти пострадавших занимаются медики стационара, еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медицинской помощью амбулаторно.
Контекст
Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.
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