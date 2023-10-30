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В НАТО назвали беспорядки в махачкале проявлением радикализации общества рф

Киев • УНН

 • 46326 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Беспорядки в аэропорту махачкалы в дагестане, где протестующие «искали евреев» в самолете из Тель-Авива - это проявление радикализации российского общества рф. Об этом заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, сообщает Delfi, информирует УНН.

В НАТО назвали беспорядки в махачкале проявлением радикализации общества рф

По мнению Сартса, вчерашние столкновения - это одно из проявлений радикализации российского общества.

Цитата

"российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в россии растет, и Дагестан - одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине", - сказал Сартс, добавив, что события в махачкале не вызвали особого удивления.

По его словам, то, что произошло, было реакцией людей на конкретную ситуацию.

"Такие проявления не выгодны кремлю, и будут попытки их подавить", - сказал он, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают, - силой".

Как отметил Сартс, кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления – нечто такое, чего допускать нельзя, ибо события могут зайти непредсказуемо далеко.

Напомним

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы.

В россии "нашли" украинский след в деле беспорядков в аэропорту махачкалы, когда молодые люди ворвались на взлетную полосу и искали израильтян, которые якобы прилетели из Тель-Авива. Глава российского региона сергей меликов заявил, что этими акциями якобы "управляли" с территории Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что события в российской махачкале — это не единичный случай, а скорее часть распространенной в россии культуры ненависти к другим нациям, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власти.

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