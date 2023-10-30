Telegram обещает блокировать каналы призывающие к насилию — Дуров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Основатель платформы Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать канал “Утра Дагестан”. Он опубликовал скриншот, где зафиксированы призывы к протестам в аэропорту Махачкалы, и сделал предостережение для пабликов, которые призывают к насилию, передает УНН.
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“Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира”, — написал Павел Дуров.
Контекст
Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы “в поисках евреев”. Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.
Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.
На это событие отреагировали в США, осудив антисемитские протесты.