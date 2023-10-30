Заворушення в аеропорту Махачкали: у мвс рф заявили про затримання 83 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У мвс рф повідомили про затримання 83 людей після антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як повідомляє управління мвс рф у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, поліція провела понад 50 обшуків, у ході яких вилучила техніку та телефони, які служать «доказовою базою причетності осіб до організації та участі у масових заворушеннях».
«Наразі затримано 83 особи, які брали участь у протиправній діяльності», — йдеться у повідомленні відомства.
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Нагадаємо
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.
На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.
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