Інспіровані через соціальні мережі: путін звинуватив Україну в причетності до погромів в аеропорту Махачкали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російський диктатор володимир путін заявив, що Київ "під керівництвом західних покровителів намагається інспірувати погроми у рф", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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"Заворушення в аеропорту Махачкали інспіровані через соціальні мережі, зокрема з території України, руками спецслужб Заходу", - сказав російський дактатор на нараді щодо ситуації у Дагестані.
Путін заявив, що Київ "під керівництвом західних покровителів намагається інспірувати погроми у росії".
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Нагадаємо
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.
На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.