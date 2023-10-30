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Інспіровані через соціальні мережі: путін звинуватив Україну в причетності до погромів в аеропорту Махачкали

Київ • УНН

 • 73960 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російський диктатор володимир путін заявив, що Київ "під керівництвом західних покровителів намагається інспірувати погроми у рф", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Інспіровані через соціальні мережі: путін звинуватив Україну в причетності до погромів в аеропорту Махачкали

Цитата

"Заворушення в аеропорту Махачкали інспіровані через соціальні мережі, зокрема з території України, руками спецслужб Заходу", - сказав російський дактатор на нараді щодо ситуації у Дагестані.

Путін заявив, що Київ "під керівництвом західних покровителів намагається інспірувати погроми у росії".

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Нагадаємо

Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.

Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.

На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.

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