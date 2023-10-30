Хочуть перекласти з "хворої голови на здорову": у МЗС відповіли на заяви рф щодо причетності Києва до подій у Махачкалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Звинувачення мзс рф на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
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За словами Ніколенка, події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.
Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами, додав речник МЗС.
Цитата
"Звинувачення мзс рф на адресу України в причетності до подій в Дагестані — намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.
Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", - резюмував Ніколенко.
Нагадаємо
Увечері 29 жовтня кілька сотень молодиків зібралися на території аеропорту махачкали "у пошуках євреїв". Вони прорвали огорожу та проникли на злітну смугу, а також до будівлі аеропорту. На місці працювали силові служби. Через інцидент створено оперативний штаб.
Пасажири були змушені кілька годин ховатися від агресивно налаштованих чоловіків у літаках.
На подію відреагували у США, засудивши антисемітські протести.