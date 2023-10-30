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Хотят переложить с "больной головы на здоровую": в МИД ответили на заявления рф о причастности Киева к событиям в Махачкале

Киев • УНН

 • 49261 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Обвинения МИД рф в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую. Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

Хотят переложить с "больной головы на здоровую": в МИД ответили на заявления рф о причастности Киева к событиям в Махачкале

Детали

По словам Николенко, события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Угрозы расправиться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди русских чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что не так давно президент путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями, добавил спикер МИД.

Цитата

"Обвинения МИД рф в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую.

Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где-либо в мире", - резюмировал Николенко.

Напомним

Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.

Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.

На это событие отреагировали в США, осудив антисемитские протесты.

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