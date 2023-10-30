Беспорядки в аэропорту Махачкалы: в мвд рф заявили о задержании 83 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В мвд рф сообщили о задержании 83 человек после антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщает управление мвд рф по Северо-Кавказскому федеральному округу, полиция провела более 50 обысков, в ходе которых изъяла технику и телефоны, которые служат «доказательной базой причастности лиц к организации и участию в массовых беспорядках».
«Сейчас задержаны 83 человека, участвовавших в противоправной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
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Напомним
Вечером 29 октября несколько сотен молодых людей собрались на территории аэропорта Махачкалы "в поисках евреев". Они прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также к зданию аэропорта. На месте работали силовые службы. Из-за инцидента создан оперативный штаб.
Пассажиры были вынуждены несколько часов прятаться от агрессивно настроенных мужчин в самолетах.
На это событие отреагировали в США, осудив антисемитские протесты.
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