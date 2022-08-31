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Тайвань піде в контратаку, якщо Китай продовжить провокувати - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Тайвань заявив у середу, що скористається своїм правом на самооборону та контратаку, якщо китайські збройні сили продовжать провокації, оскільки Пекін посилив військові дії поблизу демократичного острова. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Тайвань піде в контратаку, якщо Китай продовжить провокувати - Міноборони

Деталі

Тайванські представники міністерства оборони заявили, що китайське військове патрулювання "високої інтенсивності" поблизу Тайваню триває, а намір Пекіна зробити Тайванську протоку, яка розділяє дві сторони, своїм "внутрішнім морем", стане головним джерелом нестабільності в регіоні.

"Для літаків і кораблів, що зайшли на нашу морську і повітряну територію, національна армія без винятку здійснюватиме право на самооборону і контратаку", - заявив заступник начальника Генерального штабу з операцій та планування Лінь Вень-Хуан.

Військові використовуватимуть таке ж право для контратаки китайських безпілотників.

Тайвань вперше зробив попереджувальні постріли по китайському безпілотнику у вівторок невдовзі після того, як президент Цай Інвень наказала тайванським військовим вжити "рішучих контрзаходів" проти китайських провокацій.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь на регулярному брифінгу для преси підтвердив позицію Китаю, згідно з якою Тайвань належить йому.

"По-перше, я маю вам сказати, що Тайвань є провінцією Китаю, у нього немає так званого міністерства оборони. Влада Тайваню грає на своїй нервозності, це безглуздо", - сказав він.

На тому ж брифінгу директор Військової академії Університету національної оборони Ма Ченг-Кун заявив, що Китай може вжити подальших кроків, щоб заборонити прохід іноземних військово-морських кораблів через протоку без його дозволу.

Доповнення

В останні роки через протоку регулярно проходили військові кораблі США та союзних країн, таких як Велика Британія та Канада, у тому числі два військові кораблі ВМС США минулого тижня.

Китай не виключив застосування сили ід час взяття острова під свій контроль. Тайбей відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що Китайська Народна Республіка ніколи не керувала островом і що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

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