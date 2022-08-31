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Тайвань пойдет в контратаку, если Китай продолжит провоцировать - Минобороны

Киев • УНН

 • 127344 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Тайвань заявил в среду, что воспользуется своим правом на самооборону и контратаку, если китайские вооруженные силы продолжат провокацию, поскольку Пекин усилил военные действия вблизи демократического острова. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Тайвань пойдет в контратаку, если Китай продолжит провоцировать - Минобороны

Детали

Тайваньские представители министерства обороны заявили, что китайское военное патрулирование "высокой интенсивности" вблизи Тайваня продолжается, а намерение Пекина сделать Тайваньский пролив, разделяющий две стороны, своим "внутренним морем", станет главным источником нестабильности в регионе.

"Для самолетов и кораблей, которые зашли на нашу морскую и воздушную территорию, национальная армия без исключения будет осуществлять право на самооборону и контратаку", - заявил заместитель начальника Генерального штаба по операциям и планированию Линь Вэнь-Хуан.

Военные будут использовать такое же право для контратаки китайских беспилотников.

Тайвань впервые произвел предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику во вторник вскоре после того, как президент Цай Инвэнь приказала тайваньским военным принять "решительные контрмеры" против китайских провокаций.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на регулярном брифинге для прессы подтвердил позицию Китая, согласно которой Тайвань принадлежит ему.

"Во-первых, я должен вам сказать, что Тайвань является провинцией Китая, у него нет так называемого министерства обороны. Власти Тайваня играют на своей нервозности, это бессмысленно", - сказал он.

На том же брифинге директор Военной академии Университета национальной обороны Ма Ченг-Кун заявил, что Китай может предпринять дальнейшие шаги, чтобы запретить проход иностранных военно-морских кораблей через пролив без его разрешения.

Дополнение

В последние годы через пролив регулярно проходили военные корабли США и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, в том числе два военных корабля ВМС США на прошлой неделе.

Китай не исключил применения силы при взятии острова под свой контроль. Тайбэй отвергает претензии Пекина к суверенитету, заявляя, что Китайская Народная Республика никогда не управляла островом и что только народ Тайваня может решать свое будущее.

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