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Тайвань стверджує, що Китай все ще проводить військові дії навколо острова

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю виявило 23 китайські літаки і вісім китайських кораблів, що курсують навколо Тайваню, оскільки Пекін продовжує військові дії поблизу острова, передає УНН.

Тайвань стверджує, що Китай все ще проводить військові дії навколо острова

Деталі

У тому числі сім китайських літаків, які перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай виступає як неофіційний бар'єр між двома сторонами.

У неділю два військові кораблі США пройшли через Тайванську протоку, що стало першим таким переходом відколи Китай проводить безпрецедентні "військові навчання" навколо острова.

7-й флот США заявив, що пара крейсерів — USS Antietam та USS Chancellorsville — здійснили транзит.

7-й флот базується у Японії і є основною частиною військово-морської присутності Вашингтона у Тихому океані.

Додамо

Китайські навчання, які почалися на початку серпня, включали запуск кількох балістичних ракет по водах біля берегів Тайваню — одних із найбільш завантажених морських шляхів у світі — і це був перший раз, коли Пекін зробив такий крок із середини 1990-х років.

Тайвань провів власні навчання, що імітують оборону від вторгнення, продемонструвавши свій найдосконаліший винищувач.

8 PLAN vessels and 23 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 28, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/lSzdBnU0do

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 28, 2022

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