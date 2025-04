Тайвань утверждает, что Китай все еще производит военные действия вокруг острова

Детали

В том числе семь китайских самолетов, пересекших срединную линию Тайваньского пролива, которая обычно выступает как неофициальный барьер между двумя сторонами.

В воскресенье два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив, что стало первым таким переходом с тех пор, как Китай проводит беспрецедентные "военные учения" вокруг острова.

7-й флот США заявил, что пара крейсеров — USS Antietam и USS Chancellorsville — совершили транзит.

7-й флот базируется в Японии и является основной частью военно-морского присутствия Вашингтона в Тихом океане.

Добавим

Китайские учения, что начались в начале августа, включали запуск нескольких баллистических ракет по водам у берегов Тайваня — одних из самых загруженных морских путей в мире — и это был первый раз, когда Пекин сделал такой шаг с середины 1990-х годов.

Тайвань провел собственные учения, имитирующие оборону от вторжения, продемонстрировав свой самый совершенный истребитель.

8 PLAN vessels and 23 PLA Aircraft по нашему surrounding region были обнаружены в настоящее время (Сентябрь 28, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces будет monitored ubication and respond to this activity with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/lSzdBnU0do

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 28, 2022