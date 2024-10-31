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Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

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16:19 • 7825 просмотра

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Игрок "Арсенала" Александр Зинченко презентовал автобиографическую книгу "Believe". В издании описан путь футболиста от академии "Шахтера" до выступлений за топ-клубы Англии.

Украинский футболист Александр Зинченко, играющий за лондонский "Арсенал", выпустил собственную автобиографию под названием "Believe", передает УНН.

"Моя книга "Believe". Для меня было привилегией рассказать свою историю: от моих подростковых лет, когда я играл в футбол на любительском уровне, до чести играть за две лучшие команды современной эпохи. Надеюсь, вам понравится честный и проницательный взгляд на игру, которую я люблю", - написал Зинченко в своем Instagram.

На Amazon книга в обложке стоит 21,21 фунтов (около 1134 грн).

В автобиографии описаны этапы футбольного пути Зинченко: от его начала в академии "Шахтера" до подписания контракта с "Манчестер Сити" в 2016 году, где он за шесть сезонов получил четыре чемпионских титула. Также рассмотрен его переход в "Арсенал" и вклад в достижения этой команды.

Напомним 

Ранее Зинченко заявил, что готов служить в армии, если его мобилизуют.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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