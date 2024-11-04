Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Сейчас разрабатывается механизм получения средств еПоддержки, а именно 1 тыс. на украинца, через отделения Укрпочты - для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к «Дії». Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан, и целью президента и правительства является поддержка каждого украинца. Предполагается, что механизм программы «еПоддержка» будет универсальным, а не выборочным, чтобы средства могли получить граждане всех категорий по всей стране. Мы не можем предсказать, какие именно объекты и города россияне могут обстреливать, и где люди будут нуждаться в помощи больше всего. Исключение составят только те граждане, которые выехали за границу - рассказали в Минэкономики.

Отмечается, что каждый человек сможет получить помощь.

Программа касается не только взрослых, но и детей. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка. Сейчас также разрабатывается механизм получения средств еПоддержки через отделения Укрпочты - для удобства тех граждан, которые не имеют смартфонов и доступа к Дії. Эти средства не будут облагаться налогом - сказали в Минэкономики.

На вопрос, будет ли эта программа одноразовой и на какой период рассчитана, в Минэкономики ответили: «Программа «еПоддержка» уже знакома украинцам: во время ковида и в начале полномасштабного вторжения граждане могли получить единовременную денежную помощь от государства. Сейчас вводится аналогичная программа».

В министерстве напомнили, что программа начнет действовать с 1 декабря 2024 года.

Заявку на участие в программе можно будет подать через Дію в течение декабря, января или февраля. Для этого нужно активировать карту Национальный кэшбэк. Выплата поступит на эту карту. Потратить 1000 грн можно будет в течение 2025 года на оплату коммунальных и других услуг, покупку медикаментов, книг или донат в фонды, поддерживающие Силы Обороны - рассказали в Минэкономики.

Контекст

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса. Эти средства можно будет использовать в течение зимних месяцев - декабря, января и февраля.

Однако данная программа вызвала неоднозначную реакцию в обществе и вопрос, уместно ли предоставлять выплату в 1000 грн состоятельным, финансово обеспеченным украинцам.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еПоддержка о предоставлении 1000 грн на человека.

В частности, люди просят направить данные средства на производство оружия, в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны. Также в одной из петиций указывается, что именно малообеспеченные слои населения могут не иметь смартфон для получения выплаты через «Дію».

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи