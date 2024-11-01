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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

Киев  •  УНН

18:14 • 3732 просмотра

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Глава АРМА Елена Дума обещает запустить модернизированный реестр арестованных активов в начале 2025 года. Обновленная база будет содержать расширенную информацию об имуществе, средствах и международном сотрудничестве.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума после критики антикоррупционных экспертов анонсировала запуск обновленного Реестра арестованных активов в начале 2025 года. Модернизированная база будет содержать информацию о земельных участках, недвижимом имуществе, арестованных средствах и сумме средств, которые возвращены владельцам, пишет УНН.

Детали

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе, и наглядным примером этого может служить история с сокрытием оценки санатория "Трускавец" и переданных в АРМА мусоровозами.

Transparency International Ukraine в своем отчете раскритиковало АРМА за неполный и с многочисленными недостатками реестр арестованного имущества. Антикоррупционные эксперты рекомендовали агентству поработать над его наполнением.

Реагируя на общественную критику, Елена Дума сообщила об обновлении реестра арестованного имущества. По ее словам, обновленная база данных будет содержать сведения об ОВГЗ в валюте; переданные арестованные активы в интересах государства по специальной процедуре; оценщиков и рецензий на отчеты, с соответствующими документами; Межрегиональные территориальные управления АРМА, которые отвечают за управление активами на соответствующей территории; Международные межведомственные соглашения.

Отдельные разделы реестра также будут освещать информацию о земельных участках, недвижимом имуществе, арестованных средствах, сумму средств, которые возвращены владельцам, количество постановлений о снятых арестах, а также о жилой и нежилой недвижимости.

"Ожидаем уже в 2025 году новый Реестр", - с гордостью заявила Дума.

Она также сообщила, что в процессе создания обновленного реестра АРМА обращалось к международным организациям из Сингапура и Португалии. По словам главы агентства, такое сотрудничество помогло расширить возможности будущего реестра. Однако, подробностей относительно конкретных достижений этого сотрудничества она не предоставила.

Проблема заключается в том, что АРМА под руководством Елены Думы часто реагирует только после давления общественности и огласки в медиа. Возникает вопрос: почему агентство не выполняет свои обязанности должным образом с самого начала? Одной из главных причин, по мнению экспертов, являются возможные коррупционные мотивы. В частности, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов - это инструмент "коррупции и хищения".

Кроме того, возникают сомнения относительно политической независимости руководства АРМА. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визитов якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, где нет журналов посещений и охраны.

В целом же, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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