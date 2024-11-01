Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
Киев • УНН
«Укрэнерго» заявляет об отсутствии оснований для введения графиков отключений электроэнергии для населения. Компания опровергает информацию о возможных отключениях из-за похолодания на следующей неделе.
По состоянию на пятницу, 1 ноября, нет оснований вводить графики отключений электроэнергии для населения, заявили в пресс-службе Укрэнерго. Так в компании прокомментировали информацию, распространенную членом наблюдательного совета Владимиром Величко, что графики могут вернуться уже на следующей неделе, передает УНН.
"Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже со следующей недели. По этому поводу НЭК "Укрэнерго" сообщает:
- По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет;
- Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) - может спрогнозировать только НЭК «Укрэнерго», которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла;
- «Укрэнерго», совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления", - говориться в сообщении.
В компании попросили граждан доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний - воздержаться от комментариев, которые "выходят за пределы их компетенции".
Контекст
Член наблюдательного совета "Центрэнерго" предупредил о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры. Для балансировки энергосистемы могут потребоваться дополнительные меры уже на следующей неделе.
Руководство ПАО "Центрэнерго" опровергло информацию, распространенную Величко. В компании отметили, что определение графиков является исключительной компетенцией "Укрэнерго" а заявление Величко - его личное мнение.