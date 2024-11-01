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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 8744 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Киев  •  УНН

13:11 • 4435 просмотра

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«Укрэнерго» заявляет об отсутствии оснований для введения графиков отключений электроэнергии для населения. Компания опровергает информацию о возможных отключениях из-за похолодания на следующей неделе.

По состоянию на пятницу, 1 ноября,  нет оснований вводить графики отключений электроэнергии для населения, заявили в пресс-службе Укрэнерго. Так в компании прокомментировали информацию, распространенную членом наблюдательного совета Владимиром Величко, что графики могут вернуться уже на следующей неделе, передает УНН

"Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже со следующей недели. По этому поводу НЭК "Укрэнерго" сообщает: 

  • По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет;
  • Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) - может спрогнозировать только НЭК «Укрэнерго», которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла; 
  •  «Укрэнерго», совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления", - говориться в сообщении.

В компании попросили граждан доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний - воздержаться от комментариев, которые "выходят за пределы их компетенции".

Контекст 

Член наблюдательного совета "Центрэнерго" предупредил о возможном возвращении графиков отключений электроэнергии из-за снижения температуры. Для балансировки энергосистемы могут потребоваться дополнительные меры уже на следующей неделе.

Руководство ПАО "Центрэнерго" опровергло информацию, распространенную Величко. В компании отметили, что определение графиков является исключительной компетенцией "Укрэнерго"  а заявление Величко - его личное мнение.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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