Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Соучредителей банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими в уголовном производстве против главного юриста Нацбанка Александра Зимы. УНН поинтересовался у бывшего заместителя Генпрокурора, адвоката Алексея Баганца, что означает изменение процессуального статуса и как это повлияет на расследование дела.

У потерпевшего больше процессуальных полномочий, чем у свидетеля... Потерпевший имеет право заявлять ходатайства следователю и прокурору о проведении дополнительных следственных действий для выяснения каких-то обстоятельств. А свидетель есть свидетель. Тем более, что свидетели разные бывают. Бывает свидетель очевидец, или бывает свидетель, который рассказывает о том, что ему стало известно со слов других людей. То есть, и у свидетеля бывают разные значения его показаний