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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Киев  •  УНН

10:00 • 19846 просмотра

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Адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела.

Соучредителей банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, Елену и Юлию Соседок признали потерпевшими в уголовном производстве против главного юриста Нацбанка Александра Зимы. УНН поинтересовался у бывшего заместителя Генпрокурора, адвоката Алексея Баганца, что означает изменение процессуального статуса и как это повлияет на расследование дела.

У потерпевшего больше процессуальных полномочий, чем у свидетеля... Потерпевший имеет право заявлять ходатайства следователю и прокурору о проведении дополнительных следственных действий для выяснения каких-то обстоятельств. А свидетель есть свидетель. Тем более, что свидетели разные бывают. Бывает свидетель очевидец, или бывает свидетель, который рассказывает о том, что ему стало известно со слов других людей. То есть, и у свидетеля бывают разные значения его показаний

- объяснил Баганец.

По его словам, после того, как в уголовном производстве определяется круг потерпевших, следователи более серьезно подходят к расследованию дела.

Баганец добавил, что у потерпевших больше полномочий, чем у свидетелей, не только на этапе досудебного расследования, но и при рассмотрении дела по существу в суде. Например, потерпевший имеет право вообще выйти из уголовного процесса или заявить, что не имеет претензий к подозреваемому или обвиняемому.

Напомним

Уголовное производство было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. 

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют допросить главного юриста НБУ, а после вручения ему уведомления о подозрении следователи вероятно будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении Зимы от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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