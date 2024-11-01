Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хайди Клум, Ким Кардашьян, Селена Гомес и другие знаменитости показали свои костюмы на Хэллоуин. Среди образов - пришельцы, аллигатор-альбинос, Алиса в стране чудес и Джон Уик.

Вчера, 31 октября, в мире отмечали праздник Хэллоуин, который называют "самым страшным" днем года. УНН сделал подборку фотографий, как выглядели в праздник мировые знаменитости.

В Голливуде королевой Хэллоуина считается Хайди Клум, которая не прекращает удивлять масштабами костюмов. 31 октября 51-летняя супермодель прибыла на свой знаменитый ежегодный вечер в честь Хэллоуина вместе с 35-летним мужем Томом Каулитцом в костюме пришельцев из культового классического фильма 1982 года "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial).

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Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашян в этом году решила посоревноваться с Хайди Клум масштабом и оригинальностью костюма. Ким перевоплотилась в аллигатора-альбиноса.

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Модель, жена Джастина Бибера Хейли и модель Кайли Дженнер примерили образы скандальных звезд 2000-х Пэрис Хилтон и Николь Ричи из их реалити-шоу "Простая жизнь".

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 Кайли Дженнер воссоздала образ Деми Мур из фильма "Стриптиз" 1996 года.

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Американская певица Селена Гомес устроила фотосессию к празднику со своим бойфрендом, известным музыкальным продюсером Бенни Бланко. Пара выбрала образы из Алисы в стране чудес.

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Основатель  Facebook Марк Цукерберг также не обошел празднование Хэллоуина. Он решил надеть костюм Джона Уика - главного героя серии фильмов "Джон Уик".

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Его дочери и жена были в образах балерин.

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"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов31 октября 2024, 13:55 • 101767 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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