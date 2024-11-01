Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина
Киев • УНН
Хайди Клум, Ким Кардашьян, Селена Гомес и другие знаменитости показали свои костюмы на Хэллоуин. Среди образов - пришельцы, аллигатор-альбинос, Алиса в стране чудес и Джон Уик.
Вчера, 31 октября, в мире отмечали праздник Хэллоуин, который называют "самым страшным" днем года. УНН сделал подборку фотографий, как выглядели в праздник мировые знаменитости.
В Голливуде королевой Хэллоуина считается Хайди Клум, которая не прекращает удивлять масштабами костюмов. 31 октября 51-летняя супермодель прибыла на свой знаменитый ежегодный вечер в честь Хэллоуина вместе с 35-летним мужем Томом Каулитцом в костюме пришельцев из культового классического фильма 1982 года "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial).
Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашян в этом году решила посоревноваться с Хайди Клум масштабом и оригинальностью костюма. Ким перевоплотилась в аллигатора-альбиноса.
Модель, жена Джастина Бибера Хейли и модель Кайли Дженнер примерили образы скандальных звезд 2000-х Пэрис Хилтон и Николь Ричи из их реалити-шоу "Простая жизнь".
Кайли Дженнер воссоздала образ Деми Мур из фильма "Стриптиз" 1996 года.
Американская певица Селена Гомес устроила фотосессию к празднику со своим бойфрендом, известным музыкальным продюсером Бенни Бланко. Пара выбрала образы из Алисы в стране чудес.
Основатель Facebook Марк Цукерберг также не обошел празднование Хэллоуина. Он решил надеть костюм Джона Уика - главного героя серии фильмов "Джон Уик".
Его дочери и жена были в образах балерин.
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