Украина получит от Всемирного банка 600 млн долларов: на что пойдут средства?

Украина подписала со Всемирным банком соглашения на сумму почти 600 млн долларов в рамках новой программы, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

«Украина подписала соглашения со Всемирным банком на сумму почти 600 млн долларов в рамках новой программы. О ее начале договорились во время встреч на Spring Meetings в Вашингтоне. И сегодня соответствующие соглашения с Банком подписали Минфин и Минэкономики», - написал Шмыгаль.

По его словам, речь идет о новом проекте «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды, цифровизации и содействие выходу на новые рынки.

Шмыгаль отметил, что проект рассчитан до 2027 года, а общая запланированная сумма программы - более 1 млрд долларов.

«Это существенно усилит украинскую экономику и укрепит украинский малый и средний бизнес для противодействия современным вызовам», - добавил Шмыгаль.

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине