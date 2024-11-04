Энергонезависимость в действии: один из критических объектов в Броварах будут питать солнечные панели

Броварская громада активно работает над повышением своей энергонезависимости. В частности, на одном из объектов критической инфраструктуры КП «Броварытепловодоэнергия» были введены в эксплуатацию солнечные панели мощностью 150 кВт. Еще на одном объекте продолжается монтаж более мощного оборудования. Об этом рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

«Продолжаем уверенно двигаться по пути обеспечения энергонезависимости нашей громады. По программе ЭСКО-договоров с сегодняшнего дня на одном из объектов критической инфраструктуры КП «Броварытепловодоэнергия» заработали солнечные панели общей мощностью 150 кВТ», - сообщил Игорь Сапожко.

По его словам, это оборудование будет обслуживать именно коммунальное предприятие и обеспечивать его электроэнергией не только во время возможного отключения от стационарного питания, но и при наличии накопительной мощности постоянно.

Мэр Броваров также сообщил, что сейчас проводятся работы по монтажу аналогичного оборудования, но уже большей мощности, еще на одном из объектов «Теплосети».

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В Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. Кроме того, по словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.