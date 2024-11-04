Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

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Астролог Ксения Базиленко дала прогноз на ноябрь 2024 года и текущую неделю. Эксперт объяснила, почему сейчас благоприятное время для новых начинаний и как избежать конфликтных ситуаций.

Растущая Луна обещает нам успешное начало любых дел. Профессиональный астролог Ксения Базиленко советует воспользоваться этим периодом и действовать. О том, как с пользой использовать благоприятный период, читайте в материале, подготовленном специально для читателей УНН.

"Ноябрь — месяц достаточно активный и позитивный по сравнению с другими осенними месяцами, поскольку не будет ретроградных планет или затмений. В первой половине месяца нас ждет растущая Луна, что позволит нам активно начинать любые дела. Именно сейчас у нас есть все шансы добиться большого успеха во всех начинаниях, так как в декабре нас ожидает ретроградность Меркурия, начинающаяся с 26-го ноября, а также ретроградность Марса, которая продлится до конца февраля", - рассказала астролог.

В декабре, по ее словам, все процессы замедлятся, а также мы можем столкнуться с различными техническими неполадками.

"Поэтому используйте весь ноябрь для того, чтобы устранить проблемные места как в доме, так и в технике. Сейчас удачно пойдут дела, связанные с покупкой и продажей недвижимости или автомобиля. И, конечно же, самое время в ноябре реализовывать все задуманное", - считает Базиленко.

По словам астролога, эта неделя будет очень насыщенной из-за активных аспектов Марса.

"С одной стороны, она будет самой агрессивной в этом месяце, поскольку именно сейчас Марс создает максимально точную оппозицию к Плутону. Это, конечно же, повышает уровень агрессии, раздражительности, аварийности, усиливает военные действия и криминальную активность", - пояснила астролог.

С другой стороны, с начала недели Марс перейдёт в знак Льва, и это отразится на нашей энергии и целеустремлённости.

"Мы ощутим себя более энергичными, сможем шире смотреть на мир и получим больше желания и сил для достижения задуманного. Позитивные аспекты Марса на этой неделе, такие как тригон к Меркурию, помогут нам эффективно воплощать планы, успешно проводить переговоры, легко справляться с важными делами и даже отправляться в дальние поездки. Важно помнить, что эта энергия будет наиболее продуктивной при полном отсутствии агрессии и претензий к окружающим. Сейчас особенно полезно избегать любых конфликтных ситуаций и сохранять внутреннюю гармонию", - советует астролог.

Положительный аспект недели — это тригон между Солнцем и Сатурном. Этот сильный аспект позволяет нам подходить ко всем вопросам рационально, удачно планировать дела и методично воплощать задуманное.

Венера в оппозиции к Юпитеру может вызвать колебания в финансовой сфере и привести к экономическим сложностям, например, росту курса доллара. Это напряжённое влияние может особенно отразиться на решении вопросов, связанных с крупными инвестициями, особенно во вторник, когда к этой оппозиции присоединится Луна. Следует быть особо внимательными и избегать необдуманных финансовых вложений. Напряжение также может затронуть личные отношения, поэтому желательно обходиться без излишних претензий и обид, чтобы сохранить гармонию в любви.

В среду Луна войдёт в знак Козерога и создаст гармоничные аспекты, что поспособствует внутреннему равновесию и поможет спокойно принимать правильные решения.

Однако в четверг Луна соединится с Плутоном, вступив в оппозицию с Марсом, что усилит агрессию и может привести к безконтрольным реакциям. В этот день, по словам астролога, важно проявлять осторожность и избегать любых ситуаций, которые могут привести к конфликтам или стрессу.

ОВНЫ 

Неделя обещает быть продуктивной, открывая перед вами новые перспективы. Действуйте решительно и воплощайте свои планы. Важной темой на этой неделе станут финансы: у вас есть шанс повысить доход, а также рассмотреть возможности для начала бизнеса с привлечением совместных инвестиций. Возможно оформление наследства или иные материальные поступления.

В личной жизни стоит избегать конфликтный ситуаций, агрессии — проявляя тактичность, вы сможете укрепить отношения и добиться успеха в любви.

ТЕЛЬЦЫ

Неделя способствует переосмыслению ваших отношений — как в личной жизни, так и в деловом сотрудничестве. Сейчас у вас есть отличная возможность привлечь нужных людей и рассмотреть совместные проекты. Этот период также благоприятен для слияния бизнеса. В важных вопросах можете положиться на супругов и деловых партнёров. Ожидайте удачи в работе с новыми технологиями, обучении или развитии креативных навыков — это принесет вдохновение и откроет новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе предстоит большая активность, особенно на работе. Сейчас у вас есть шанс улучшить качество своей работы, продемонстрировать профессионализм, организовать график и добиться серьезных результатов. Это также хорошее время для смены работы, если вы рассматриваете такой вариант. Однако будьте осторожны с излишними амбициями — они могут привести к финансовым потерям.

В вопросах личных отношений избегайте ревности и конфликтов, так как они могут спровоцировать напряжение.

РАКИ 

Наступает отличное время, чтобы сосредоточиться на себе, отдохнуть и восстановить силы. Оставьте рутинные и напряженные дела на потом, так как они могут лишить вас энергии. Займитесь любимыми хобби, творчеством и получайте положительные эмоции, чтобы восстановить ресурсы для будущих целей.

Если подойти к работе с вдохновением и любовью, вы получите невероятный результат. В таком состоянии вы можете смело браться за проекты и повышать свой авторитет.

ЛЬВЫ 

Эта неделя обещает быть невероятно успешной и насыщенной для вас. Вы сможете проявить себя во многих направлениях, особенно в домашних делах и решении вопросов с недвижимостью. Также ожидайте признания от начальства, и вам удастся справиться даже с самыми сложными ситуациями. Важно избегать агрессии и конфликтов, которые могут свести на нет весь успех и удачу этой недели.

ДЕВЫ 

Неделя предоставит вам отличные возможности для общения и новых знакомств, а также массу полезной информации. Вы окажетесь в центре информационных событий, что поможет вам реализовать важные задачи. Это хорошее время для составления планов на будущее. Особенно удачными будут дела у тех Дев, кто занимается информационной деятельностью, преподает, учится или проводит лекции.

ВЕСЫ

Эта неделя обещает быть активной и динамичной, предоставляя возможности для реализации ваших начинаний. В финансовых вопросах вам может повезти, но только если вы будете тщательно все взвешивать и планировать. Сейчас удачное время для поиска новых источников дохода — это может быть лучшая работа, дополнительный доход или способ повышения прибыли. Постарайтесь опираться на свою внутреннюю уверенность и самостоятельность.

СКОРПИОНЫ 

Неделя принесет вам энергетический подъем, и перед вами откроются возможности для воплощения всех ваших идей и планов. Действуйте логично и последовательно, избегайте агрессии и конфликтов, которые могут нанести вам финансовый урон. Это время требует от вас осторожности и внимательности. На горизонте — новые перспективы для самореализации, и пришло время для больших и положительных перемен. Как было прежде, уже не будет, и этот момент может стать переломным.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя идеально подходит для того, чтобы углубиться в свой внутренний мир: переосмыслить свои жизненные процессы, освободиться от страхов и негативных эмоций. Сейчас важно найти время для себя и, возможно, попробовать новый духовный опыт или обратиться к психологу. Это может стать мощным шагом к дальнейшему росту. Неделя также благоприятна для перемены места жительства, переезда в другую страну или общения с иностранцами. В сфере любви будьте осторожны — время неподходящее для новых знакомств или выяснения отношений с партнером.

КОЗЕРОГИ

Неделя принесет множество возможностей для самореализации. Вам удастся начать новые проекты, расширить команду и привлечь новых людей к своим начинаниям. Однако избегайте агрессивного поведения, так как оно может загнать вас в тупик. Вторая половина недели особенно сложна в плане эмоционального контроля, поэтому постарайтесь сохранять внутренний баланс. Если чувствуете, что не справляетесь с напряжением, перенесите важные дела на следующую неделю.

ВОДОЛЕИ

Эта неделя может быть очень успешной и привести вас к большим возможностям и раскрытию своего потенциала, а также к большому карьерному росту. К вам могут прийти потрясающие предложения по переходу на новую работу, вы можете реализовывать любые амбициозные планы. Единственное чего вам не стоит делать – это заниматься самокопанием. Не смотрите назад, сейчас для вас время начала хороших перемен.

РЫБЫ

Для вас эта неделя – прекрасное время для духовного и интеллектуального развития, для того, чтобы реализовывать большие планы, особенно те, которые связаны с иностранцами, дальними поездками. Эта неделя принесет вам удачу в дальних дорогах и путешествиях. Удача также ждет тех Рыб, чей бизнес связан с этими сферами.

Для вас важно придерживаться планов, режима дня. Это поможет вам быстрее добиться успеха и при этом чувствовать себя прекрасно.

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