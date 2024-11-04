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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ермак опроверг информацию о "переговорах" с рф о прекращении ударов по энергообъектам: что на самом деле происходит

Киев  •  УНН

15:02 • 8350 просмотра

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Глава ОП опроверг информацию FT о переговорах Украины с рф по энергетической инфраструктуре. Он пояснил, что возможны лишь отдельные сделки через страны-посредники, как было с зерновым соглашением.

Украина не ведет с россией  никаких переговоров. По энергетической безопасности возможны соглашения страны-посредника отдельно с Киевом и отдельно с москвой. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ермак прокомментировал новость издания Financial Times о том, что Украина и россия ведут якобы предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. 

"Эти переговоры точно о том, как об этом пишут (Financial Times - ред.), что это якобы переговоры Украины и россии, это точно не правда. Что происходит? Мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн. Но таким соорганизатором был Катар. Когда эта конференция состоялась мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было очень большое количество стран с разных континентов", - рассказал Ермак. 

Он подчеркнул, что все эти тематические конференции проходили  без россии. 

"Когда закончилась, мы зафиксировали принципы. После этого мы сказали: что если сегодня Катар, например, или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Россией - пожалуйста", - сказал Ермак. 

Он отметил, что это такая же ситуация, как была с продовольственной безопасностью, когда был зерновой коридор, который существовал год. Ермак напомнил, что тогда были два соглашения - одно Турция-ООН-Украина, второе Турция-ООН-россия. 

"Для нас было очень важно, чтобы состоялась конференция, все зафиксировали принципы. Если кто-то готов после этого, чувствует, что в этих рамках готов имплементировать достижения этой конференции, то пожалуйста. Пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть. Ведь это соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира", - заявил Ермак. 

Он подчеркнул, что у Украины никаких переговоров с россией нет. 

"Все эти разговоры возможно происходят, как возможно реакция после тех тематических конференций, но точно могу сказать, что Украина никаких переговоров с Россией не ведет", - сказал Ермак.

Глава МИД Турции заявил, что целостность Украины является условием мира3 ноября 2024, 18:43 • 37751 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
financial-timesFinancial Times
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
andrii-yermakАндрей Ермак
katarКатар
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина