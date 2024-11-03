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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Турции заявил, что целостность Украины является условием мира

Глава МИД Турции заявил, что целостность Украины является условием мира

Киев  •  УНН

18:43 • 9593 просмотра

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что война должна решиться в рамках территориальной целостности Украины. По его словам, усталость сторон может привести к новой ситуации в 2025 году.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал условие решения российско-украинской войны. По его словам, справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины. Об этом глава турецкого МИД заявил в интервью газете Hurriyet, передает УНН.

Фидан уточнил, что обе страны не хотят остаться проигравшими, и турецкая сторона продолжает искать точки соприкосновения между властями Украины и рф.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду, именно так мы и поступаем", - добавил Фидан, уточнив также, что „усталость обеих сторон может привести к возникновению новой ситуации в 2025 году" - вероятно, под „новой ситуацией" подразумевая, что в следующем году воюющие стороны смогут достичь компромисса при турецком посредничестве.

Добавим

Как пишет DW, министр иностранных дел рф сергей лавров раскритиковал Турцию за поставки оружия Украине.

По мнению лаврова, подобные действия Турции противоречат ее готовности посредничать в урегулировании, как он выразился, "военного конфликта" в Украине. При этом глава МИДа рф усомнился, что посреднические усилия Турции по достижению мира в Украине "увенчаются успехом", сославшись на указ украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с президентом рф владимиром путиным.

Никому полномочий не предоставлял: Зеленский о мирных переговорах с рф11 сентября 2024, 16:18 • 19724 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
khakan-fidanХакан Фидан
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина