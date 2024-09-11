Никому полномочий не предоставлял: Зеленский о мирных переговорах с рф
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что лично никому не предоставлял полномочий для переговоров с россией о мире. Зеленский убежден, что россия не имеет желания остановить войну, о чем свидетельствуют массированные обстрелы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никому не предоставлял полномочий для переговоров с россией о мире. Об этом он заявил на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
"Для того чтобы разговаривать с россиянами о мире - кто-то должен дать на это полномочия. Я лично никому эти полномочия не предоставлял", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что желание россии остановить войну нет, ведь когда хотят мира то не прибегают к массированным обстрелам и убийству людей.