Нікому повноважень не надавав: Зеленський про мирні перемовини з рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нікому не надавав повноважень для переговорів з росією про мир. Про це він заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Для того щоб розмовляти з росіянами про мир — хтось має дати на це повноваження. Я особисто нікому ці повноваження не надавав", - сказав Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що бажання росії зупинити війну немає, адже коли хочуть миру то не вдаються до масованих обстрілів та вбивства людей.