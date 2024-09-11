Нікому повноважень не надавав: Зеленський про мирні перемовини з рф
Київ • УНН
Президент України заявив, що особисто нікому не надавав повноважень для переговорів з росією про мир. Зеленський переконаний, що росія не має бажання зупинити війну, про що свідчать масовані обстріли.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нікому не надавав повноважень для переговорів з росією про мир. Про це він заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
"Для того щоб розмовляти з росіянами про мир — хтось має дати на це повноваження. Я особисто нікому ці повноваження не надавав", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що бажання росії зупинити війну немає, адже коли хочуть миру то не вдаються до масованих обстрілів та вбивства людей.