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Нікому повноважень не надавав: Зеленський про мирні перемовини з рф

Нікому повноважень не надавав: Зеленський про мирні перемовини з рф

Київ • УНН

 • 19916 перегляди

Президент України заявив, що особисто нікому не надавав повноважень для переговорів з росією про мир. Зеленський переконаний, що росія не має бажання зупинити війну, про що свідчать масовані обстріли.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нікому не надавав повноважень для переговорів з росією про мир. Про це він заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Для того щоб розмовляти з росіянами про мир  — хтось має дати на це повноваження. Я особисто нікому ці повноваження не надавав", - сказав Зеленський.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що бажання росії зупинити війну немає, адже коли хочуть миру то не вдаються до масованих обстрілів та вбивства людей. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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