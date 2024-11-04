Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

В Броварах действуют несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья общества, в частности, льготных категорий населения. Местные власти убеждены, что такие инициативы жизненно необходимы для общества и планируют их продолжать даже в условиях возможного ограничения бюджета из-за войны, пишет УНН.

Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

"У нас на первичке действуют две программы: одна направлена на бюджетную поддержку нашего предприятия, вторая - на обеспечение льготных категорий населения, в соответствии с постановлениями КМУ, лекарствами и изделиями медицинского назначения", - рассказал Кравцов.

Он отметил, что в прошлом году на это было потрачено около 21 миллиона гривен, такую же сумму планируют потратить местные власти и в этом году.

Кроме того, в Броварах активно поддерживают женщин в вопросах профилактики онкологических заболеваний. В рамках программы социальной защиты проводятся бесплатные обследования на вирус папилломы человека (ВПЧ). "Женщины с подозрением на инфекцию могут пройти бесплатное обследование по направлению гинеколога нашего центра", - отметил Кравцов. Он подчеркнул, что программа является важной для предупреждения серьезных заболеваний и финансируется социальной службой.

Кравцов отметил, что местные власти надеются, что эту программу удастся расширить. "Мы надеемся, что со временем удастся расширить программы, в частности ввести вакцинацию для девочек от ВПЧ, как это принято во многих странах мира", - поделился Кравцов, добавив, что из-за ограниченного бюджета пока это остается в планах.

Относительно поддержки мужского здоровья, по его словам, пока такие программы не запущены, однако возможность их реализации изучается.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогостоящими, поскольку все компоненты иностранного производства.

"У нас есть официальные договоры с аптеками, где эти препараты отпускаются пациентам, и они проходят терапию в стационаре или на дневном стационаре", - рассказал Кравцов.

Финансирование идет и на обеспечение таких необходимых средств, как подгузники для людей с инвалидностью, что является важной поддержкой для лежачих пациентов.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.

"Мы понимаем, насколько важны эти программы для наших граждан, особенно для тех, кто нуждается в постоянной медицинской поддержке. Программы бесплатного обеспечения лекарствами, поддержка онкопациентов и профилактика онкозаболеваний - это жизненно необходимые инициативы, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их даже в сложных условиях. Забота о здоровье жителей нашей громады остается нашим приоритетом", - отметил Сапожко.

Он добавил, что хотя из-за войны, развязанной россией против Украины, бюджет на следующий год может быть ограниченным, городской совет приложит максимум усилий для продолжения поддержки социально значимых медицинских программ.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что в Броварах активно работают над улучшением доступности города для людей с инвалидностью. Устанавливают электроподъемники, адаптируют общественные места и консультируют бизнес по созданию безбарьерной среды.