Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

К Президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с петициями об отказе от реализации новой программы еПоддержка о предоставлении 1000 грн на человека, передает УНН.

В петиции №22/236288-эп по просьбе отменить новую программу по состоянию на 17:20 собрано133 голосов из 25000 необходимых.

Автор петиции считает, что выдача этой 1000 грн планируется с нарушениями статьи 24 Конституции Украины, потому что будет выдаваться, учитывая имущественное положение, а именно только тем, кто имеет дорогой мобильный телефон.

"Прошу Вас, господин Зеленский, вспомнить, что Президент Украины должен быть гарантом Конституции, а не нарушать ее... Хватит внедрять дискриминацию, как тогда с ковидной 1000 грн: состоятельный человек с дорогим телефоном получил, а бедный (без дорого телефона) - нет", - заявил автор петиции.

Автор петиции №22/236158-еп призывает отказаться от новой программы еПоддержка о предоставлении 1000 грн на человека в пользу финансирования программ по реабилитации ветеранов войны.

"Уважаемый господин Президент Украины, Владимир Александрович Зеленский! Обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть петицию о перенаправлении финансирования программы еПоддержка на сумму 1000 гривен на человека в программы реабилитации ветеранов войны. В сложные для нашей страны времена решение о выплате средств в рамках программы еПоддержка может быть не столь целесообразным из-за ее сомнительной эффективности. Предлагаю направить эти средства на финансирование реабилитационных мероприятий для ветеранов войны, что поможет большему количеству людей вернуться к полноценной жизни", - призывает автор.

По состоянию на 17:25 собрано 408 голосов из 25000 необходимых.

Также есть третья петиция к Президенту от пенсионерки. По мнению Лидии Ивановны нецелесообразно использовать бюджетные деньги на выплату 1000 гривен для помощи гражданам Украины.

Лидия Ивановна отметила, что получает пенсию с учетом надбавок за возраст (1945 года рождения) 3395 гривен.

"Вы выступили с инициативой выплатить всем гражданам Украины пособие в 1000 гривен. Даже с учетом моей нищенской пенсии, я считаю, что данные деньги нужно пустить на обороноспособность Украины. На эти деньги, которые запланировано выплатить, можно изготовить от 500 до 1000 ракета-дронов паляница. И именно это нужно сейчас украинцам", - отметила автор петиции.

По мнению Лидии Ивановны, выплата 1000 гривен отдельно не поможет никому, но поможет всем в защите Украины.

"Прошу вас отменить решение о выплате этих денег, пока идет полномасштабная война и направить их на производство необходимого для победы Украины оружия", - отмечает Лидия Ивановна.

Петиция №22/236312-эп по состоянию на 17:39 собрала 159 голосов из 25000 необходимых.

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Контекст

25 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.

Первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что украинцы получат по 1000 гривен на человека независимо от возраста и социального статуса. Эти средства можно будет использовать в течение зимних месяцев - декабря, января и февраля.

Деньги поступят на виртуальную карту "Национального кэшбэка", которую можно открыть через приложение "Дія". Соболев уточнил, что средства будут "маркированы", то есть существует ограниченный перечень направлений, на которые их можно будет потратить.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в правительстве готовят "комплексный пакет зимней поддержки" для украинских семей, в дополнение к 1000 грн по программе зимней еПоддержки будет расширена программа "Доступные лекарства" и сохранены зимние субсидии.