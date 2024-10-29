Уряд анонсував "пакет зимової підтримки": що отримають українці
Київ • УНН
Кабмін готує комплексний пакет допомоги для українських родин на зиму, включаючи 1000 грн єПідтримки та субсидії. Програма "Доступні ліки" буде розширена, а родини з твердим паливом отримають до 21 тис. грн.
В уряді готують "комплексний пакет зимової підтримки" для українських родин, на додачу до 1000 грн за програмою зимової єПідтримки буде розширено програму "Доступні ліки" та збережено зимові субсидії, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.
Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. Наступні кроки - це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма "Доступні ліки", до неї включать нових отримувачів
З його слів, за жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, загалом за 10 місяців цього року - близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям.
"Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону", - вказав Шмигаль.
Очільник уряду повідомив, що люди, які опалюють житло дровами, вугіллям, іншим твердим паливом, отримають додаткову виплату - до 21 тис. грн. "Ця програма охопить орієнтовно 500 тис. українських родин", - зазначив він.
А в межах програми зимової єПідтримки, зі слів Прем'єра, в уряді ставлять перед собою три основні цілі:
- Перша - матеріально підтримати українські родини.
- Друга мета - активізувати внутрішній попит на українські послуги.
"Уже запрацював «Національний кешбек», держава здійснила перші виплати людям. Це понад 37 млн грн. Загалом до програми долучилися 2,4 млн українців та 1470 українських виробників", - вказав Шмигаль.
- Третя мета - вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги.
"Один із варіантів як витратити кошти за програмою єПідтримка - задонатити на українську армію", - зазначив він.
Для багатих немає сенсу, а бідним 1 тисячі буде замало: економіст про програму підтримки для кожної родини28.10.24, 17:59 • 137068 переглядiв