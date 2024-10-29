Уряд анонсував "пакет зимової підтримки": що отримають українці

В уряді готують "комплексний пакет зимової підтримки" для українських родин, на додачу до 1000 грн за програмою зимової єПідтримки буде розширено програму "Доступні ліки" та збережено зимові субсидії, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин. Перший крок уже ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. Наступні кроки - це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма "Доступні ліки", до неї включать нових отримувачів