Правительство анонсировало "пакет зимней поддержки": что получат украинцы
Киев • УНН
Кабмин готовит комплексный пакет помощи для украинских семей на зиму, включая 1000 грн "єПідтримка" и субсидии. Программа «Доступные лекарства» будет расширена, а семьи с твердым топливом получат до 21 тыс. грн.
В правительстве готовят "комплексный пакет зимней поддержки" для украинских семей, в дополнение к 1000 грн по зимней программе "єПідтримка" будет расширена программа "Доступные лекарства" и сохранены зимние субсидии, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.
Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимняя "єПідтримка". Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. Следующие шаги - это зимние субсидии объемом не меньше, чем прошлогодние. А также расширенная программа "Доступные лекарства", в нее включат новых получателей
По его словам, за октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, всего за 10 месяцев этого года - около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам.
"Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона", - указал Шмыгаль.
Глава правительства сообщил, что люди, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату - до 21 тыс. грн. "Эта программа охватит ориентировочно 500 тыс. украинских семей", - отметил он.
А в рамках зимней программы "єПідтримка", по словам Премьера, в правительстве ставят перед собой три основные цели:
- Первая - материально поддержать украинские семьи.
- Вторая цель - активизировать внутренний спрос на украинские услуги.
«Уже заработал "Национальный кэшбек“, государство осуществило первые выплаты людям. Это более 37 млн грн. Всего к программе присоединились 2,4 млн украинцев и 1470 украинских производителей», - указал Шмыгаль.
- Третья цель - в очередной раз продемонстрировать единство украинского общества для нашей устойчивости и победы.
«Один из вариантов как потратить средства по программе "єПідтримка" - задонатить на украинскую армию», - отметил он.
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