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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война может закончиться разными путями - Ермак

Война может закончиться разными путями - Ермак

Киев  •  УНН

13:56 • 6736 просмотра

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Председатель ОП Андрей Ермак заявил о различных возможных путях завершения войны, включая дипломатический. Он отметил, что Украина должна вернуть все территории и людей, независимо от выбранного пути.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война может завершиться разными путями, один из таких путей - дипломатический. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

В ответ на вопрос о том, может ли война закончиться без деоккупации территорий, он ответил, что дипломатический путь может быть одним из способов для этого.

Война может закончиться разными путями. Один из таких путей - дипломатический, но он не может начинаться ни с линии 24 февраля 2022 года... Это будет несправедливо и неправильно, и не будет соответствовать международному праву. И это создаст угрозы, что это может повториться

- сказал Ермак.

Он добавил, что Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей, а пути для этого могут быть разными.

Напомним 

Президент Зеленский заявил о готовности Украины рассматривать реальные мирные предложения от других стран. Он призвал западных чиновников открыто обсуждать идеи по обмену территорий на членство в НАТО.

Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг4 октября 2024, 22:45 • 45756 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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