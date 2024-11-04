Война может закончиться разными путями - Ермак
Киев • УНН
Председатель ОП Андрей Ермак заявил о различных возможных путях завершения войны, включая дипломатический. Он отметил, что Украина должна вернуть все территории и людей, независимо от выбранного пути.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война может завершиться разными путями, один из таких путей - дипломатический. Об этом он заявил в интервью в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
В ответ на вопрос о том, может ли война закончиться без деоккупации территорий, он ответил, что дипломатический путь может быть одним из способов для этого.
Война может закончиться разными путями. Один из таких путей - дипломатический, но он не может начинаться ни с линии 24 февраля 2022 года... Это будет несправедливо и неправильно, и не будет соответствовать международному праву. И это создаст угрозы, что это может повториться
Он добавил, что Украина должна вернуть все свои территории и всех своих людей, а пути для этого могут быть разными.
Напомним
Президент Зеленский заявил о готовности Украины рассматривать реальные мирные предложения от других стран. Он призвал западных чиновников открыто обсуждать идеи по обмену территорий на членство в НАТО.
Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг4 октября 2024, 22:45 • 45756 просмотров