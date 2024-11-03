В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
Киев • УНН
В Украине ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, местами порывы ветра до 22 м/с. Температура ночью от +3° до -5°, днем 3-9° тепла, на юге и западе до 13°.
Завтра в Украине ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на востоке и северо-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь; 5-6 ноября в восточных (6 ноября и в северных) областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков
По данным синоптиков, ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, завтра в Украине, кроме Закарпатья, 5 ноября местами на востоке страны порывы 15-22 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 5° мороза (завтра в северной части 0-5° тепла); днем 3-9°, в восточных областях 1-6° тепла, завтра на юге страны, в среду в западных и юго-западных областях 7-13°.
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