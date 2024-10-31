Мокрый снег и похолодание ожидаются уже к концу недели - синоптики

В Украине еще до конца этой недели прогнозируют мокрый снег на востоке и в Сумской области, пишет УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу синоптиков, 1 ноября ожидается погода без осадков, 2 ноября в Украине, кроме юга, небольшой дождь; температура ночью 3-10° тепла, днем 10-16°, на юге страны, завтра и на Прикарпатье до 19°, в субботу в западных и северных областях 5-10° тепла.

"3 ноября преимущественно без осадков, лишь днем в восточных и Сумской областях местами небольшой дождь и мокрый снег; ожидается снижение температуры ночью до 2° тепла - 3° мороза, днем до 2-7° тепла, в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10°", - сообщили в Укргидрометцентре.

1-2 ноября в большинстве областей, 3 ноября на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/с.

Дополнение

До этого в Украине первый снег в этом сезоне был в Карпатах.

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