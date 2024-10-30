Резкое похолодание надвигается на Украину: где температура упадет до +4°

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В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
11:50 • 7481 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

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От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
10:08 • 53677 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

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Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 66714 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

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россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 117738 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

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Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
29 октября 2024, 11:46 • 160884 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
29 октября 2024, 11:24 • 128776 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

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Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 136718 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Резкое похолодание надвигается на Украину: где температура упадет до +4°

Резкое похолодание надвигается на Украину: где температура упадет до +4°

Киев  •  УНН

11:24 • 2313 просмотра

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В Украине ожидается снижение температуры 2 ноября, особенно в западных и северных областях - до 4-9° днем. На большинстве территории прогнозируются дожди и усиление ветра до 15-20 м/с.

В Украине уже 2 ноября ожидается снижение температуры - в западных и северных областях до 4-9° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 31 октября, ночью в северных, Харьковской, большинстве западных и центральных областей, днем на востоке страны небольшой дождь; температура ночью 3-10° тепла, днем 8-13°, в южной части до 17°.

В пятницу, 1 ноября, без осадков, в субботу, 2 ноября, в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; температура ночью 2-9° тепла, днем 9-15°, в юго-западной части и Крыму до 18°, 2 ноября в западных и северных областях снижение дневной температуры до 4-9°.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 31 октября на востоке страны, 1-2 ноября в большинстве областей порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Магнитные бури и ощутимое похолодание: синоптик дала прогноз28 октября 2024, 10:59 • 11739 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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