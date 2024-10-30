Резкое похолодание надвигается на Украину: где температура упадет до +4°

В Украине уже 2 ноября ожидается снижение температуры - в западных и северных областях до 4-9° днем. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 31 октября, ночью в северных, Харьковской, большинстве западных и центральных областей, днем на востоке страны небольшой дождь; температура ночью 3-10° тепла, днем 8-13°, в южной части до 17°.

В пятницу, 1 ноября, без осадков, в субботу, 2 ноября, в Украине, кроме юга, небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; температура ночью 2-9° тепла, днем 9-15°, в юго-западной части и Крыму до 18°, 2 ноября в западных и северных областях снижение дневной температуры до 4-9°.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 31 октября на востоке страны, 1-2 ноября в большинстве областей порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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