Різке похолодання насувається на Україну: де температура впаде до +4°
Київ • УНН
В Україні очікується зниження температури 2 листопада, особливо у західних та північних областях - до 4-9° вдень. На більшості території прогнозуються дощі та посилення вітру до 15-20 м/с.
В Україні уже 2 листопада очікується зниження температури - у західних та північних областях аж до 4-9° вдень. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра, 31 жовтня, уночі у північних, Харківській, більшості західних та центральних областей, вдень на сході країни невеликий дощ; температура вночі 3-10° тепла, вдень 8-13°, у південній частині до 17°.
У п'ятницю, 1 листопада, без опадів, в суботу, 2 листопада, в Україні, крім півдня, невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; температура вночі 2-9° тепла, вдень 9-15°, у південно-західній частині та Криму до 18°, 2 листопада у західних та північних областях зниження денної температури до 4-9°.
Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, 31 жовтня на сході країни, 1-2 листопада в більшості областей пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
Магнітні бурі та відчутне похолодання: синоптик дала прогноз28.10.24, 12:59 • 12305 переглядiв