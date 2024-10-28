Магнітні бурі та відчутне похолодання: синоптик дала прогноз
Київ • УНН
Синоптик Наталка Діденко попередила про магнітні бурі та можливість спостерігати полярне сяйво. До 2-3 листопада очікується комфортна температура +10...+16°C, після чого прийде відчутне похолодання.
Синоптик Наталка Діденко попередила про магнітні бурі найближчими днями та відчутне похолодання з 2-3 листопада, пише УНН.
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"Якщо у вас сильно болить голова чи якийсь інакший некомфорт із організмом - можна списувати на магнітні бурі. Сьогодні й завтра спостерігаються та очікуються спалахи сонячної та земної магнітної активності! (...) Це лише на пару днів", - написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Вона зауважила, що при таких сонячних спалахах ймовірно побачити полярне сяйво.
При цьому, зі слів синоптика, температура найближчими днями очікується "суперкомфорт", а от відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада.
"29-го жовтня дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України - суха погода, хіба що з туманами. Температура повітря поки що - суперкомфорт! Протягом дня у вівторок очікується +10...+16 градусів, хіба що на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди +9...+11 градусів", - розповіла Діденко.
У Києві 29-го жовтня, за її даними, без опадів. Вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.
"Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі", - написала Діденко.
Туман та до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні28.10.24, 08:13 • 20191 перегляд