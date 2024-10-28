Туман та до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, місцями туман. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, на півдні до 19°, вітер південно-західний з переходом на північно-західний.
В Україні сьогодні очікується погода без істотних опадів, місцями туман. Температура вдень 11-16°, на півдні до 19°, повідомили УНН в Укргідрометцетрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 28 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів.
У західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.
Прогноз погоди по Київській області
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. По Києву температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.