Туман и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается погода без существенных осадков, местами туман. Температура днем 11-16°, на юге до 19°, сообщили УНН в Укргидрометцетре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 октября переменная облачность. Без существенных осадков.

В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.

Прогноз погоды по Киевской области

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. По Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.