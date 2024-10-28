Туман и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 140729 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 209350 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 208694 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 160948 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 236842 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 155468 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 152092 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
25 октября 2024, 08:44 • 230493 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 153459 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 153113 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Туман и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня

Туман и до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

06:13 • 5739 просмотра

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В Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков, местами туман. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°, ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

В Украине сегодня ожидается погода без существенных осадков, местами туман. Температура днем 11-16°, на юге до 19°, сообщили УНН в Укргидрометцетре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 28 октября переменная облачность. Без существенных осадков.

В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.

Прогноз погоды по Киевской области

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. По Киеву температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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