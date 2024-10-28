Магнитные бури и ощутимое похолодание: синоптик дала прогноз

Синоптик Наталья Диденко предупредила о магнитных бурях в ближайшие дни и ощутимом похолодании со 2-3 ноября, пишет УНН.

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«Если у вас сильно болит голова или какой-то иной некомфорт с организмом - можно списывать на магнитные бури. Сегодня и завтра наблюдаются и ожидаются вспышки солнечной и земной магнитной активности! (...) Это только на пару дней», - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она отметила, что при таких солнечных вспышках вероятно увидеть полярное сияние.

При этом, по словам синоптика, температура в ближайшие дни ожидается «суперкомфорт», а вот ощутимое похолодание придет со 2-3-го ноября.

«29-го октября дожди возможны в западных областях, а подавляющее большинство территории Украины - сухая погода, разве что с туманами. Температура воздуха пока - суперкомфорт В течение дня во вторник ожидается +10...+16 градусов, разве что на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине местами +9...+11 градусов», - рассказала Диденко.

В Киеве 29-го октября, по ее данным, без осадков. Ночью +6...+8 градусов, днем +11...+13 градусов.

«Ощутимое похолодание придет со 2-3-го ноября, с ближайших субботы-воскресенья», - написала Диденко.

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