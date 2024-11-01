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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Киев  •  УНН

14:26 • 15948 просмотра

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Броварской городской совет ввел бесплатные спортивно-оздоровительные программы для военных и их семей. Среди них - плавание в бассейне "Купава" и дайвинг-реабилитация для раненых бойцов.

В Броварах действуют важные социальные программы, направленные на реабилитацию и поддержку украинских военных, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и членов семей погибших защитников. В частности, одна из таких инициатив предлагает бесплатные спортивно-оздоровительные занятия для участников боевых действий и их родных. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала советник городского головы Броваров Елена Акопян.

Для защитников и защитниц Украины и членов семей погибших у нас есть программа по спортивно-оздоровительным занятиям по плаванию. Броварской городской совет выдает специальные удостоверения на посещение плавательного бассейна "Купава", они бесплатные, и люди имеют возможность с 8 утра до 21 вечера посещать бассейн в рамках этой программы. Это важная инициатива не только для жителей Броваров, но и для ВПЛ, которые сейчас здесь. Мы помогаем людям восстановиться психологически и физически, ведь вода имеет значительный лечебный эффект

- рассказала Акопян.

Кроме того, она отметила, что в Броварах запустили программу по дайвинг-реабилитации для раненых военных.

"Мы рассматриваем эту программу как реабилитационную для военных и их родных. Но важно, чтобы каждый участник прошел медицинское обследование и имел разрешение от врача", - отметила Елена Акопян.

Она рассказала, что в этой программе могут участвовать люди с различными видами ранений, в частности черепно-мозговыми травмами и контузиями, что требует особых условий для занятий и медицинского сопровождения. Но их участие возможно только с разрешения врача.

По ее словам, местные власти сейчас заботятся о том, чтобы во время дайвинг-реабилитации с ранеными находились специалисты, реабилитологи и медицинские работники.

Акопян добавила, что на этой неделе уже состоялось первое занятие по дайвинг-реабилитации, его посетили два человека. Следующее занятие будет в субботу.

Мы помогаем людям восстановиться психологически, не только ВПЛ, но и раненые, люди, которые рядом вместе со своими родными военными - они все проходят через стресс, и мы таким образом пытаемся восстановить людей и переключиться от этой проблемы, вода вообще лечит

- рассказала она.

Эти программы являются примером важных социальных инициатив, направленных на поддержку и восстановление тех, кто пострадал от войны, помогая им обрести силы для жизни и продолжать борьбу за свои права и достойное будущее.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Недавно в Броварском городском ветеранском центре запустили проект по обучению дайвингу для военных, потерявших конечности, членов семей погибших и ВПЛ. Занятия проходят в бассейне "Купава" и включают теоретическую и практическую подготовку.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
ukrainaУкраина
brovariБровары