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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Киев  •  УНН

16:25 • 8510 просмотра

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Теневой отчет обнаружил, что 12.5% дел НАБУ и САП завершаются оправдательными приговорами из-за некачественной доказательной базы. Средний срок рассмотрения одного дела составляет 517 дней, а максимальный достигает почти 5 лет.

Каждое восьмое дело, которое попадает в суд от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), завершается оправдательным приговором. Такие данные содержатся в Теневом отчете к разделу 23 «Правосудие и фундаментальные права» Отчета Европейской комиссии по Украине в 2023 году, подготовленном коалицией общественных организаций, передает УНН.

Детали

Теневой отчет свидетельствует о существенных проблемах в украинской системе антикоррупционного правосудия. Так, в 2024 году ВАКС вынес 31 обвинительный приговор (осуждены 40 человек) и четыре оправдательных приговора (оправданы пять человек).

Основной проблемой в отчете называют некачественную доказательную базу детективов НАБУ и прокуроров САП, что и приводит к оправданию подсудимых. Приводятся примеры, когда детективы незаконно собирали доказательства и они не были приняты в суде или вообще не имели доказательств.

Также в отчете акцентировано на значительном количестве уголовных производств НАБУ, часть из которых не являются приоритетными. Ежегодно нагрузка на ВАКС  растет и, как следствие, увеличивается срок рассмотрения дел. В среднем рассмотрение одного дела с вынесением приговора сейчас составляет 517 дней. Максимальный срок достиг 1684 дня или почти 5 лет.

Добавим

Общественность уже неоднократно обращала внимание на то, что НАБУ тратит государственные ресурсы и время на дела, которые не являются критически важными и имеют сомнительную судебную перспективу.

Так, представитель Совета общественного контроля (СОК) НАБУ в кадровой комиссии Екатерина Даценко выступила с громким заявлением о низкой эффективности детективов в расследовании коррупции в сфере обороны. По ее словам, с началом полномасштабной войны ожидался значительный рост количества дел о коррупции в оборонной сфере. Однако на сегодня ведется только 48 уголовных производств, в которых подозрения сообщено только 7 лицам.

То, что НАБУ тратит время и ресурсы на дела с сомнительной перспективой, отмечали и международные эксперты, которые оценивали работу детективов.

Наглядным примером является дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Почти три года было потрачено на расследование этого дела, в котором в конце концов ВАКС постановил оправдательный приговор.  К слову, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться сейчас  с экс-министром Николаем Сольским, которого  НАБУ и САП в мае публично обвинили в присвоении земли. Речь идет не о том, что сам Сольский завладел землей, а о том, что он помогал бойцам АТО оформлять земельные участки, которые, по мнению детективов, должны были бы достаться другим лицам, в частности быть выставленными на аукционы Фонда госимущества по продаже земли.

Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия давно исчерпаны, однако детективы решили объявить подозрения в этом году. В ближайших планах - допрос почти полторы тысячи бойцов АТО.

Параллельно с этим НАБУ недавно занималось внутренними спорами с уже бывшим своим первым заместителем бюро Гизо Углавой, обвиняя его в нарушениях при исполнении прямых обязанностей. Углава в свою очередь заявил, что НАБУ политически ангажированный орган, который находится под влиянием посторонних лиц. Детали скандала здесь.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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