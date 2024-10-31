Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

1 ноября нас ждёт новолуние. О том, что принесет с собой новый лунный цикл и чего стоит избегать, а также о значении Велесовой ночи специально для читателей УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

"Эта ночь – с 31 октября на 1 ноября - будет временем очищения, которое вносит обновление и чистую энергию в нашу жизнь, а 1 ноября начинается особый день новолуния в знаке Скорпиона. Новолуние всегда символизирует начало нового цикла, новые возможности для роста и новых начинаний. Это время, чтобы реализовать свои планы и желания, заложив основу для будущего", - рассказала астролог.

Базиленко отмечает, что новолуние в таинственном знаке Скорпиона усиливает нашу интуицию и проницательность. Оно даст возможность проникнуть глубже в отношения с миром, наполняя нас стойкостью и решительностью, чтобы возродиться, как птица Феникс, и преодолеть трудности.

"Солнце и Луна в соединении учитывают гармоничный аспект Сатурна, дают поддержку тем, кто ответственно и продуманно подходит к решению задач. В эти дни важны спокойствие и планирование, которые способствуют достижению стабильных и устойчивых результатов.

Однако обойтись без напряжённых аспектов не получится. Оппозиции между Марсом и Плутоном, а также между Меркурием и Ураном, могут привести к значительным переменам и непредсказуемым результатам. Важно проявлять осознанность и уходить от необдуманной агрессии, упрямства и излишней твёрдости", - пояснила астролог.

По словам астролога, ночь с 31 октября по 1 ноября — это великолепный, мистический период для очищения нашего духа и души, внутреннего мира, пространства дома и родовой энергии.

"Пусть он станет началом чего-то нового и прекрасного", - пожелала Ксения Базиленко. Она также напомнила, что в славянской культуре ночь с 31 октября имеет глубокий смысл, поскольку символизирует Велесову ночь, которую наши предки старались встречаться в тишине и уединении. Они избегали общения с незнакомцами и зажигали свет, чтобы защититься.

"С заходом солнца 31 октября наступает Велесова ночь — время, когда вся природа словно окутывается сном. Земля в период зимних каникул вступает в фазу весеннего пробуждения, и к этому дню все сельскохозяйственные дела должны быть завершены. Славяне верили, что в ночь эта граница между нашим миром — миром Яви — и миром культуры, Нави, становится тонкой. Именно в это время Белобог передаёт Коло (колесо) года своему брату Чернобогу, и духи могут беспрепятственно перемещаться среди людей, людей — в мире духов. Велес, бог-чародей и покровитель магии и скота, считается стражем между мертвыми мирами", - рассказала астролог.

Славяне предпочитали проводить ночь в кругу семьи, избегая выхода из дома. По поверью, дорога в Велесову ночь могла завести путника не туда, а встреченные незнакомцы — принести беды. В домах зажигали свечи для защиты от злых духов, на подоконниках и порогах клали рябиновые ветки, а во дворе до самого утра горел костёр. Считалось, что вместе со злыми духами приходят и предки, поэтому Велесова ночь считалась семейным праздником. За богатым столом, с лишним прибором для ушедших родственников, велись тихие беседы, почиталась память предков.

"Пусть эта ночь напомнит вам о важности маленьких радостей. Проведите вечер в уютной атмосфере, наслаждаясь вкусной едой и добрыми разговорами, ведь жизнь продолжается", - пожелала астролог.

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