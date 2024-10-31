ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 2752 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 60512 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 81048 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 100645 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 116235 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 120661 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 160047 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128609 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124254 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 148474 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

08:07 • 77468 просмотра
Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

08:31 • 61904 просмотра
Украинские дроны атаковали порт Бердянска: что происходит в городе

Украинские дроны атаковали порт Бердянска: что происходит в городе

08:41 • 32974 просмотра
В течение 7 дней к теплу будут подключены все дома Киева - Кличко

В течение 7 дней к теплу будут подключены все дома Киева - Кличко

09:01 • 23856 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 51122 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 116241 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 125992 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 160050 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 133791 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 148476 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 8353 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 10189 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 10199 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 13337 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 51134 просмотра
Актуальное
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Киев  •  УНН

17:27 • 831 просмотра

Read in English

Астролог рассказала о влиянии новолуния в Скорпионе 1 ноября на жизнь людей. Велесова ночь с 31 октября на 1 ноября несет особый мистический смысл в славянской культуре.

1 ноября нас ждёт новолуние. О том, что принесет с собой новый лунный цикл и чего стоит избегать, а также о значении Велесовой ночи специально для читателей УНН рассказала астролог Ксения Базиленко.

"Эта ночь – с 31 октября на 1 ноября - будет временем очищения, которое вносит обновление и чистую энергию в нашу жизнь, а 1 ноября начинается особый день новолуния в знаке Скорпиона. Новолуние всегда символизирует начало нового цикла, новые возможности для роста и новых начинаний. Это время, чтобы реализовать свои планы и желания, заложив основу для будущего", - рассказала астролог.

Базиленко отмечает, что новолуние в таинственном знаке Скорпиона усиливает нашу интуицию и проницательность. Оно даст возможность проникнуть глубже в отношения с миром, наполняя нас стойкостью и решительностью, чтобы возродиться, как птица Феникс, и преодолеть трудности.

"Солнце и Луна в соединении учитывают гармоничный аспект Сатурна, дают поддержку тем, кто ответственно и продуманно подходит к решению задач. В эти дни важны спокойствие и планирование, которые способствуют достижению стабильных и устойчивых результатов.

Однако обойтись без напряжённых аспектов не получится. Оппозиции между Марсом и Плутоном, а также между Меркурием и Ураном, могут привести к значительным переменам и непредсказуемым результатам. Важно проявлять осознанность и уходить от необдуманной агрессии, упрямства и излишней твёрдости", - пояснила астролог.

По словам астролога, ночь с 31 октября по 1 ноября — это великолепный, мистический период для очищения нашего духа и души, внутреннего мира, пространства дома и родовой энергии.

"Пусть он станет началом чего-то нового и прекрасного", - пожелала Ксения Базиленко. Она также напомнила, что в славянской культуре ночь с 31 октября имеет глубокий смысл, поскольку символизирует Велесову ночь, которую наши предки старались встречаться в тишине и уединении. Они избегали общения с незнакомцами и зажигали свет, чтобы защититься.

"С заходом солнца 31 октября наступает Велесова ночь — время, когда вся природа словно окутывается сном. Земля в период зимних каникул вступает в фазу весеннего пробуждения, и к этому дню все сельскохозяйственные дела должны быть завершены. Славяне верили, что в ночь эта граница между нашим миром — миром Яви — и миром культуры, Нави, становится тонкой. Именно в это время Белобог передаёт Коло (колесо) года своему брату Чернобогу, и духи могут беспрепятственно перемещаться среди людей, людей — в мире духов. Велес, бог-чародей и покровитель магии и скота, считается стражем между мертвыми мирами", - рассказала астролог.

Славяне предпочитали проводить ночь в кругу семьи, избегая выхода из дома. По поверью, дорога в Велесову ночь могла  завести путника не туда, а встреченные незнакомцы — принести беды. В домах зажигали свечи для защиты от злых духов, на подоконниках и порогах клали рябиновые ветки, а во дворе до самого утра горел костёр. Считалось, что вместе со злыми духами приходят и предки, поэтому Велесова ночь считалась семейным праздником. За богатым столом, с лишним прибором для ушедших родственников, велись тихие беседы, почиталась память предков.

"Пусть эта ночь напомнит вам о важности маленьких радостей. Проведите вечер в уютной атмосфере, наслаждаясь вкусной едой и добрыми разговорами, ведь жизнь продолжается", - пожелала астролог.

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия31 октября 2024, 15:09 • 13093 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Гороскоп
ukrainaУкраина