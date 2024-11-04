"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Елена Дума сравнила доход от управления ТРЦ "Гулливер" площадью 150 тысяч квадратных метров с доходами от управления лишь тремя этажами площадью около 6 тысяч квадратных метров.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума заявила, что ожидаемый ежемесячный доход от управления БФК "Гулливер" составит более 17 миллионов гривен. Это, по ее словам, в 100 раз превышает среднемесячные поступления, которые ООО "ТРИ О" обеспечивало как управляющий в 2018-2020 годах. Однако, она забыла указать, что тогда компания управляла только тремя этажами (около 6 тысяч квадратных метров), а новый управляющий будет иметь в своем подчинении весь ТРЦ площадью более 150 тысяч квадратных метров, пишет УНН.

Детали

На днях Елена Дума в своем тг-канале сообщила, что АРМА объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательного центра "Гулливер". Руководительница агентства с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Она также акцентировала, что минимальный ежемесячный платеж от управляющего составит более 17 миллионов гривен. Победителем конкурса будет признан тот, кто предложит наибольший процент уплаты в госбюджет, стартуя с 70%.

"Для сравнения: в 2018 году ТРЦ "Гулливер" уже был арестован и передан в управление Нацагентству. Компания-управитель в то время ООО "Три О" начала управлять ТРЦ "Гулливер" с 26 апреля 2018 года", - написала Дума.

По ее словам, от управления ТРЦ "Гулливер" ООО "ТРИ О" в 2018 году заплатила 2 миллиона гривен (500 тысяч гривен в месяц); в 2019 - 5,5 миллионов гривен (средняя - 500 тысяч гривен в месяц); в 2020 – 350 тысяч гривен (средняя – 29 тысяч гривен в месяц); в 2021 - 100 тысяч гривен за март, 200 - за апрель, 61 - за июль.

"Итак, за четыре года госбюджет получил 8,2 миллиона гривен от управления этим активом. При этом, минимальный ежемесячный платеж с 29 тысяч гривен (в 2020 году) или средне выведенные за четыре года 170 тысяч гривен в месяц -  поднято до 17,4 миллиона гривен в месяц! Это в сто раз больше за месяц от среднего за все четыре года", - подчеркнула глава АРМА.

Изложенные Еленой Думой данные о доходах государства от управления активом в 2018-2021 годах выглядят убедительно, но не учитывают важных деталей.

В 2018 году был арестован и передан в АРМА не весь БФК "Гулливер", как можно подумать из поста Елены Думы, а лишь отдельные помещения на трех этажах (общая площадь - около 6 тысяч квадратных метров), которые принадлежали компаниям, связанным с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Управляло тогда этими помещениями по договору с АРМА действительно ООО "ТРИ О", которому принадлежит все здание БФК "Гулливер". Соответственно, и доходы, полученные от их управления, не могли соответствовать масштабу всего комплекса.

Даже если не учитывать эту "деталь", цифры, отраженные в отчетах о деятельности АРМА за 2018-2019 годы, значительно отличаются от озвученных Еленой Думой.

Так, в отчете о деятельности АРМА за 2018 год, опыт управления тремя этажами бизнес-центра (заметим, не ТРЦ, как указала Дума) назвали "непростым и полезным", а указанный доход в госбюджет, поступление которого обеспечил управляющий - ООО "ТРИ О", составляет более 2,5 ммиллиона гривен (против 2 миллионов гривен, которые указала действующая глава АРМА). Стоит заметить, что это сумма не за весь 2018 год, а только с апреля, когда указанный актив был передан управляющему.

В отчете же о деятельности АРМА за 2019 год указано, что ООО "ТРИ О" как управляющий обеспечило поступления в бюджет уже почти 6,3 миллиона гривен (против 5,5 миллионов гривен, которые указала Дума).

Следует отметить, что в 2020 году указанные объекты недвижимости находились в управлении только 16 дней января. После этого арест на объект был снят, и он вышел из-под управления АРМА.

Сравнение доходов от управления всем ТРЦ "Гулливер" площадью 150 тысяч квадратных метров с доходами от управления лишь тремя этажами площадью около 6 тысяч квадратных метров выглядит очень сомнительно и некорректноо.

Была ли такая подача информации результатом поверхностного ознакомления с фактами, или это сознательная попытка манипулировать информацией? Независимо от ответа, пост Елены Думы вызывает немало сомнений относительно прозрачности и объективности представленной ею информации.

Этот случай еще раз демонстрирует важность прозрачности в освещении управленческих решений, особенно когда речь идет о крупных государственных активах и бюджетных поступлениях. Общественность имеет право знать всю правду, в том числе и об объеме активов, которые передавались в управление, чтобы иметь полное представление о реальной ситуации.

Остается наблюдать за развитием ситуации и результатами конкурса, чтобы понять, действительно ли новые управленческие требования будут способствовать улучшению финансовой эффективности и сохранению стоимости актива.

Напомним

Председатель АРМА Елена Дума после публикации информации об оценке столичного "Гулливера" сразу начала оправдываться за критику конкурса на управляющего для этого актива.

Так и в случае с оценщиком ТРЦ "Гулливер" у общественности уже возникло несколько вопросов, на которые ответы получить так и не удалось. В частности, по каким критериям АРМА выбрала победителем именно ЧП "Бизнес Консалтинг" и какое вознаграждение получит указанная компания за свою работу. Ведь, кроме заявлений Елены Думы о том, что конкурс был "прозрачный", информации о нем найти невозможно.

Как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра "Гулливер". Ведь после спектакля с номерами прикрытия, "мамкиных агентов" все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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