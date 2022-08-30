Стриманість не означає, що Тайвань не протистоятиме Китаю - президент

Деталі

Відвідавши велику військово-повітряну і військово-морську базу на островах Пенху в Тайванській протоці, президент похвалила збройні сили за їхні невпинні зусилля захисту Тайваню і засудила Пекін за його навчання та залякування.

"Я хочу сказати всім, що чим більше противник провокує, тим спокійніше ми повинні бути. Ми не провокуватимемо суперечки і проявлятимемо стриманість, але це не означає, що ми не протидіятимемо", - додала вона.

"Я наказала Міністерству національної оборони своєчасно вжити необхідних та рішучих контрзаходів для захисту безпеки нашого повітряного простору", — сказала Цай, не вдаючись у подробиці.

Контекст

Тайвань живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, який заявляє, що самоврядний демократичний острів як частина його території одного разу буде захоплений, а якщо буде потрібно, і силою.

Після візиту Пелосі Китай впродовж місяця направляє військові кораблі у води навколо Тайваню, що стало його найбільшими та найбільш агресивними навчаннями з середини 1990-х років.

Китай також активізував вторгнення військових літаків у розпізнавальну зону ППО Тайваню, яку він раніше намагався уникати.