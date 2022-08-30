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Сдержанность не означает, что Тайвань не будет противостоять Китаю – президент

Киев • УНН

 • 109026 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Чем больше Китай провоцирует Тайвань, тем спокойнее должен быть остров, но сдержанность не означает, что в случае необходимости не может быть "решительных контрмер", заявила президент Цай Инвэнь. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.

Сдержанность не означает, что Тайвань не будет противостоять Китаю – президент

Детали

Посетив большую военно-воздушную и военно-морскую базу на островах Пенху в Тайванском проливе, президент похвалила вооруженные силы за их неустанные усилия защиты Тайваня и осудила Пекин за его учения и устрашение.

"Я хочу сказать всем, что чем больше противник провоцирует, тем спокойнее мы должны быть. Мы не будем провоцировать споры и проявлять сдержанность, но это не значит, что мы не будем противодействовать", - добавила она.

"Я приказала Министерству национальной обороны своевременно принять необходимые и решительные контрмеры для защиты безопасности нашего воздушного пространства", — сказала Цай, не вдаваясь в подробности.

Контекст

Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Китая, который заявляет, что самоуправляющийся демократический остров как часть его территории однажды будет захвачен, а если потребуется, и силой.

После визита Пелоси Китай в течение месяца направляет военные корабли в воды вокруг Тайваня, что стало его самыми крупными и агрессивными учениями с середины 1990-х годов.

Китай также активизировал вторжение военных самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, которую он раньше пытался избегать.

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