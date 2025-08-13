Такі питання вирішуються на рівні лідерів: Зеленський про територіальну цілісність України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання української територіальної цілісності, в кінці кінців, все одно вирішуються на рівні лідерів країн. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім від результату і настрою. Зараз настрій у нас абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивним. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, один принцип і одне бачення. Цей настрій – це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моменту, я б не хотів би зараз таких дуже гучних слів – давайте дочекаємось результату. В будь-якому випадку, ключові питання… щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінців все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і, до речі, всі це також підтримують - сказав Зеленський.

Раніше

Президент Зеленський заявив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася, базуючись на Конституції України. Він наголосив, що питання територіальної цілісності є складним і не може ігнорувати волю народу.