15:45 • 2576 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 11686 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 17640 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 37889 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 45233 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 83668 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 42903 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 74235 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 30045 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 77301 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Теги
Автори
Такі питання вирішуються на рівні лідерів: Зеленський про територіальну цілісність України

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Президент Зеленський заявив, що питання територіальної цілісності України вирішуються на рівні лідерів країн. Він наголосив, що без України це вирішити неможливо.

Такі питання вирішуються на рівні лідерів: Зеленський про територіальну цілісність України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання української територіальної цілісності,  в кінці кінців, все одно вирішуються на рівні лідерів країн. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім від результату і настрою. Зараз настрій у нас абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивним. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, один принцип і одне бачення. Цей настрій – це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моменту, я б не хотів би зараз таких дуже гучних слів – давайте дочекаємось результату. В будь-якому випадку, ключові питання… щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінців все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і, до речі, всі це також підтримують 

- сказав Зеленський.

Раніше

Президент Зеленський заявив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася, базуючись на Конституції України. Він наголосив, що питання територіальної цілісності є складним і не може ігнорувати волю народу.

Павло Башинський

Політика
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна