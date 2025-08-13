Такі питання вирішуються на рівні лідерів: Зеленський про територіальну цілісність України
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що питання територіальної цілісності України вирішуються на рівні лідерів країн. Він наголосив, що без України це вирішити неможливо.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання української територіальної цілісності, в кінці кінців, все одно вирішуються на рівні лідерів країн. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.
Мені здається, успіх будь-яких перемовин залежить передусім від результату і настрою. Зараз настрій у нас абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивним. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, один принцип і одне бачення. Цей настрій – це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моменту, я б не хотів би зараз таких дуже гучних слів – давайте дочекаємось результату. В будь-якому випадку, ключові питання… щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінців все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і, до речі, всі це також підтримують
