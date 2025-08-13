Такие вопросы решаются на уровне лидеров: Зеленский о территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы украинской территориальной целостности, в конце концов, все равно решаются на уровне лидеров стран. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Мне кажется, успех любых переговоров зависит прежде всего от результата и настроения. Сейчас настроение у нас абсолютно объединенное, и оно было сейчас очень позитивным. Все партнеры продемонстрировали один голос, одно желание, один принцип и одно видение. Это настроение – это уже важный шаг вперед. Что касается историчности момента, я бы не хотел бы сейчас таких очень громких слов – давайте дождемся результата. В любом случае, ключевые вопросы… относительно наших принципов, относительно нашей территориальной целостности, в конце концов все равно решаются на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно, и, кстати, все это также поддерживают - сказал Зеленский.

Ранее

Президент Зеленский заявил, что его позиция относительно вывода ВСУ из Донбасса не изменилась, основываясь на Конституции Украины. Он подчеркнул, что вопрос территориальной целостности является сложным и не может игнорировать волю народа.