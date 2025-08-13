$41.430.02
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 12460 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 18464 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 39676 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 86698 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 44110 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 76500 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 78973 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 35943 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
Такие вопросы решаются на уровне лидеров: Зеленский о территориальной целостности Украины

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент Зеленский заявил, что вопросы территориальной целостности Украины решаются на уровне лидеров стран. Он подчеркнул, что без Украины это решить невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы украинской территориальной целостности, в конце концов, все равно решаются на уровне лидеров стран. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Мне кажется, успех любых переговоров зависит прежде всего от результата и настроения. Сейчас настроение у нас абсолютно объединенное, и оно было сейчас очень позитивным. Все партнеры продемонстрировали один голос, одно желание, один принцип и одно видение. Это настроение – это уже важный шаг вперед. Что касается историчности момента, я бы не хотел бы сейчас таких очень громких слов – давайте дождемся результата. В любом случае, ключевые вопросы… относительно наших принципов, относительно нашей территориальной целостности, в конце концов все равно решаются на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно, и, кстати, все это также поддерживают 

- сказал Зеленский.

Ранее

Президент Зеленский заявил, что его позиция относительно вывода ВСУ из Донбасса не изменилась, основываясь на Конституции Украины. Он подчеркнул, что вопрос территориальной целостности является сложным и не может игнорировать волю народа.

Павел Башинский

политика
Германия
Владимир Зеленский
Украина