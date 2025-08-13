Такие вопросы решаются на уровне лидеров: Зеленский о территориальной целостности Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что вопросы территориальной целостности Украины решаются на уровне лидеров стран. Он подчеркнул, что без Украины это решить невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы украинской территориальной целостности, в конце концов, все равно решаются на уровне лидеров стран. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.
Мне кажется, успех любых переговоров зависит прежде всего от результата и настроения. Сейчас настроение у нас абсолютно объединенное, и оно было сейчас очень позитивным. Все партнеры продемонстрировали один голос, одно желание, один принцип и одно видение. Это настроение – это уже важный шаг вперед. Что касается историчности момента, я бы не хотел бы сейчас таких очень громких слов – давайте дождемся результата. В любом случае, ключевые вопросы… относительно наших принципов, относительно нашей территориальной целостности, в конце концов все равно решаются на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно, и, кстати, все это также поддерживают
