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Тайвань оголосив повну бойову готовність через запуск Китаєм балістичних ракет

Тайвань оголосив повну бойову готовність через запуск Китаєм балістичних ракет

Київ • УНН

 • 101472 перегляди

Міноборони Тайваню виявило "кілька хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю і оголосило повну бойову готовність. Це сталося через кілька днів після заяви Пекіна про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Міністерство оборони Тайваню оголосило в неділю, 29 вересня, стан бойової готовності після виявлення "кількох хвиль" ракетних пусків у глибині Китаю, через кілька днів після того, як Пекін заявив про успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що тайванське оборонне відомство виявило "численні хвилі обстрілів" починаючи з 6:50 ранку за місцевим часом у суботу, 28 вересня, з боку ракетних військ та армії Китаю у провінціях і регіонах Внутрішньої Монголії, Ганьсу, Цінхай та Сіньцзян. Вони розташовані щонайменше за 2000 км від острову.

Тайванські збройні сили постійно відстежують відповідний розвиток подій, а сили протиповітряної оборони підтримують високий рівень пильності й посилили свою бойову готовність,

- зазначається у заяві відомства.

У середу Китай заявив, що успішно провів рідкісний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в напрямку Тихого океану.

Наступного дня Міноборони Тайваню забило на сполох через новий сплеск китайської військової активності навколо острова і навчань з бойовою стрільбою, звинувативши Пекін у використанні політики нестабільності. Китайські військові у відповідь заявили, що їхня діяльність навколо острову є "законною" та що навчання триватимуть надалі.

Міноборони Китаю не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неробочий час.

Демократично керований Тайвань, який Китай вважає своєю територією, уважно стежить за китайськими військовими навчаннями, зважаючи на регулярну активність Пекіна навколо острова, але лише зрідка оприлюднює деталі того, що відбувається всередині КНР.

Нагадаємо

18 вересня оборонне відомство Тайваню заявило про прохід авіаносної ударної групи ВМС Китаю на чолі з "Ляоніном" біля острова. Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та реагували відповідним чином.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
tykhyi-okeanТихий океан
taivanТайвань
kytaiКитай

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