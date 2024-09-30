Тайвань объявил полную боевую готовность из-за запуска Китаем баллистических ракет

Министерство обороны Тайваня объявило в воскресенье, 29 сентября, состояние боевой готовности после обнаружения "нескольких волн" ракетных пусков в глубине Китая, через несколько дней после того, как Пекин заявил об успешном испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что тайваньское оборонное ведомство обнаружило "многочисленные волны обстрелов" начиная с 6:50 утра по местному времени в субботу, 28 сентября, со стороны ракетных войск и армии Китая в провинциях и регионах Внутренней Монголии, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян. Они расположены по меньшей мере в 2000 км от острова.

Тайваньские вооруженные силы постоянно отслеживают соответствующее развитие событий, а силы противовоздушной обороны поддерживают высокий уровень бдительности и усилили свою боевую готовность, - отмечается в заявлении ведомства.

В среду Китай заявил, что успешно провел редкий запуск межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Тихого океана.

На следующий день Минобороны Тайваня забило тревогу из-за нового всплеска китайской военной активности вокруг острова и учений с боевой стрельбой, обвинив Пекин в использовании политики нестабильности. Китайские военные в ответ заявили, что их деятельность вокруг острова является "законной" и что учения будут продолжаться в дальнейшем.

Минобороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время.

Демократически управляемый Тайвань, который Китай считает своей территорией, внимательно следит за китайскими военными учениями ввиду регулярной активности Пекина вокруг острова, но лишь изредка обнародует детали происходящего внутри КНР.

Напомним

18 сентября оборонное ведомство Тайваня заявило о проходе авианосной ударной группы ВМС Китая во главе с "Ляонином" возле острова. Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и реагировали соответствующим образом.