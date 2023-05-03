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Сюрреалістична реклама пива: відео, створене ШІ, стало вірусним

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Британська продюсерська компанія створила 30-секундну рекламу пива за допомогою системи штучного інтелекту Gen-2 AI Runway. Реклама являє собою бачення сюрреалістичного пекла, що здобуло їй швидку популярность в інтернеті, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

30-секундне відео під назвою «Synthetic Summer» вперше з’явилося в Instagram близько тижня тому, створене Хелен Пауер і Крісом Бойлом з лондонської продюсерської компанії під назвою Privateisland.tv. Вони не коментували свою роботу, але, ймовірно, створили кліп за допомогою системи штучного інтелекту Gen-2 AI Runway, яка може створювати короткі відеоролики на основі письмових підказок, подібних до того, як Stable Diffusion здатна генерувати фотореалістичні зображення на основі будь-якого тексту.

У відео, яке супроводжується гучним натовпом і піснею Smash Mouth «All Star», ми бачимо симулякри людей (тобто зображення без оригіналу, репрезентація людей, яких насправді не існує), які гуляють на стереотипному американському барбекю у дворі, час від часу фізично зливаючись із імпресіоністськими пивними посудинами. Жінки сміються, розплющивши щелепи. Пивні келихи перетворюються на пивні банки. Палаючі грилі трансформуються у вогняне торнадо у вигляді колон і дугою перетинають подвір’я. Це бачення сюрреалістичного пекла, яке є одночасно знайомим і вражаюче чужим.

В даний час відеогенератори ШІ все ще примітивні. Оскільки їх творці тренують моделі, вони працюють із набагато меншим набором вихідного матеріалу, ніж моделі синтезу штучного інтелекту нерухомих зображень, і моделі є значно дорожчими з точки зору обчислень. Імпресіоністичний погляд на рекламу пива, ймовірно, походить відбувається шляхом вбирання самої суті справжньої реклами пива в наборі даних Gen-2. Runway не розкрила набір даних, який використовувався для тренування Gen-2, але в документі для Gen-1 (попередня модель) він цитував «внутрішній набір даних із 240 млн зображень і спеціальний набір даних із 6,4 млн відеокліпів».

Доповнення

ШІ може дати уявлення про думки людини. Дослідники об'єднали здатність фМРТ відстежувати нейронну активність із передбачуваною силою мовних моделей штучного інтелекту. Гібридна технологія призвела до створення декодера, здатного відтворювати з дивовижною точністю історії, які людина слухала або уявляла, доки була в сканері. Декодер міг навіть вгадати сюжет короткометражного фільму, який хтось дивився у сканері, хоч і з меншою точністю. Тепер дослідники знають, що мовна система ШІ, ранній родич моделі ChatGPT, може допомогти зробити обґрунтовані припущення про слова, що викликають активність мозку, просто глянувши на сканування фМРТ.

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